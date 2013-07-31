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شحن 9 آلاف طن حديد لميناء جده والأدبية يستقبل 4200 طن زيوت نخيل

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شحن 9 آلاف طن حديد لميناء جده والأدبية يستقبل 4200 طن زيوت نخيل شحن 9 آلاف طن حديد لميناء جده والأدبية يستقبل 4200 طن زيوت نخيل

أرشيفية

استقبل ميناء الادبية بالسويس السفينه ” اسبرايد اوف سى” قادمة من ماليزييا وعلى متنها 4200 طن زيوت نخيل، كما غادرت العبارة بيل استى الى ميناء جده السعودى بعد شحنها بــ 9 الاف طن حديد.

صرح بذلك اللواء حسن فلاح رئيس هيئة موانى البحر الاحمر، واشار الى ان السفينة “ايجبشن دجنتى ” غادرت ميناء بورتوفيق متجهه الى ميناء جده السعودى وعلى متنها 18 الف طن بضائع مصدره للخليج العربى
> واضاف ان حركة سفر وصول الركاب تسير بصورة طبيعية حيث استقبل ميناء سفاجا 772 راكبا على متن العبارة محبه قادمين من ميناء ضبا السعودى، كما وصلت العبارة القاهرة وعلى متنها 732 راكبا، وتغادر العبارة اليوسفية مساء اليوم وعلى متنها 49 راكبا.
> اما فى ميناء نويبع بجنوب سيناء فوصلت العبارة عمان وعلى متنها 318 راكبا، قادمة من ميناء العقبة الاردنى، كما وصلت العبارة سيناء وعلى متنها 146 راكب، وتغادر العبارة عمان مساء اليوم وعلى متنها 310 راكبا.

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