تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة زوجة صلاح عبد المقصود لـ 14 أغسطس

قررت محكمة جنح العمرانية برئاسة المستشار محمد الدرديرى وسكرتارية محمد السباعي، تأجيل خامس جلسات محاكمة المتهمين بسرقة شركة زوجة وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود، إلى جلسة 14 أغسطس المقبل، لعدم إحضار المتهم الأول من محبسه إلى مقر المحكمة.

كانت نيابة العمرانية قد أحالت المتهمين “أحمد.ح.م”، ويعمل بودى جارد، بالاشتراك مع موظف سابق بالشركة يدعى “محمود.م.ح” هارب، للجنح بتهمة سرقة شركة زوجة وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود إلى محكمة الجنح، وقد تم تحديد هوية المتهمين بعد سماع شهادة مدير “المركز الإعلامي العربي” المملوك لزوجة صلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، فى واقعة سرقة أجهزة إليكترونية ومبالغ مالية من مقر الشركة، وقال مدير المركز، إن هناك موظفا مفصولا من الشركة استولى على أموال من عملاء للشركة، وأنه من المحتمل أن يكون له صلة بجريمة السرقة، لكنه لا يتهمه بشكل رسمي، نظرا لكونه لا يمتلك أي دليل ضده.

وأضاف أن الشركة قررت منذ فترة قريبة فصل “أ.ح” من العمل، نظرا لتحصله على عمولات من العملاء الذين تنفذ لهم الشركة أعمال دعاية وإعلان، وبعد فصله اتصل بعدد من العملاء فى الصعيد وتحصل منهم على مستحقات للشركة تقدر بحوالي 6 آلاف جنيه، فأمرت النيابة بالتحري عن الموظف واتضح أنه بات يعمل بودى جارد ومتورط فى السرقة