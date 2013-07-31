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أهالي “عرسال” يقطعون الطريق مع بلدة سورية احتجاجا على خطف لبناني

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أهالي “عرسال” يقطعون الطريق مع بلدة سورية احتجاجا على خطف لبناني أهالي “عرسال” يقطعون الطريق مع بلدة سورية احتجاجا على خطف لبناني

اقدم اهالي بلدة عرسال الحدودية بشمال شرق لبنان على قطع الطريق بين بلدتهم وبين بلدة طليطة السورية الى ان يتم اطلاق سراح المخطوف اللبناني جريجور طوسيان الذي خطف في بلدة عرسال في 15 يوليو الحالي ونقل الى بلدة طليطة السورية المجاورة لبلدة عرسال.

يشار الى انه ينظر الى بلدة عرسال وجميع أهلها من الطائفة السنية على انها ممرا رئيسيا للتواصل مع أطراف الثورة السورية ومعبرا غير شرعي لتنقل المسلحين ونقل السلاح وغالبا ما يدخل مسلحون من البلدة وخارجها بمواجهات مع الجيش اللبناني الذي يقيم حاجزا كبيرا على مدخلها عقب استشهاد عدد من العسكريين في كمائن ينصبها المسلحون في المنطقة التي تتصف بوعورتها.

 

أ ش أ

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