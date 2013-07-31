أهالى يحاولون اقتحام قسم شرطة تلا بالمنوفية بعد معركة بالأسلحة بين عائلتين

امر المستشار ايمن العبد المحامى العام لنيابات المنوفية بتشكيل فريق من نيابة مركز تلا باشراف يحى قدرى وكيل اول النيابة للتحقيق فى اقتحام الاهالى لمركز الشرطة ورشق واجهاته بالحجارة فى محاولة لاختطاف احد المتهمين فى احدى جرائم القتل اثر مشاجرتين عائلتين فجر اليوم بالاسلحة الالى لخلافات مالية و تم انتداب المعمل الجنائى لاعداد تقرير الفنى بملابسات الواقعة والخسائر الناجمة عنها وقد قامت القوات بضبط سامي عبد العال عوض 42 سنة ـ مقاول- وجارى البحث عن المتهمين الهاربين وتبين من التحقيقات نشوب مشاجرة فجر اليوم بين عائلتين بسبب خلافات مالية اسفرت عن وفاة محمد صلاح فهيم (19 سنة ـ عاطل) وإصابة كل من حمدي عادل أبو الخير (16 سنة ـ عاطل) وسعيد حامد الشريف (54 سنة ـ ميكانيكي) والنبوي محمد النجم (65 سنة ـ بالمعاش) مصابين برش خرطوش وتحطيم سيارة الشرطة رقم 5217/ب16 وتحرر محضر رقم 13553 جنح مركز تلا .

كما شهد مركز شرطة تلا التابع لمديرية امن المنوفية حالة من الطؤارى حيث توافدت سيارتين من مدرعات الامن المركزى وعدد من قوات الامن لمحاولة تامين المركز عقب قيام مجموعة من اهالى قرية البندارية بمحاولة مجددة لاقتحام القسم اعتراضا على قيام بلطجية باقتحام القرية واطلاق اعيرة نارية مما ادى الى وفاة شاب واصابة اخرين .