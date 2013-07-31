إجازة عيد الفطر للاتحادية من 29 رمضان إلى 3 شوال والخاص الأول والثاني منه

أصدر معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم بصفته رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات تعميماً يقضي بأن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية اعتباراً من يوم الأربعاء 29 رمضان 1434 هجرية الموافق 7 أغسطس 2013 إلى الثالث من شوال على أن يبدأ الدوام الرسمي اعتبارا من 4 شوال 1434.

وجاء التعميم رقم (29) لسنة 2013، الذي أصدرته الهيئة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

وبهذه المناسبة رفع معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلاً الله العلي القدير أن يعيده على سموهم بموفور الصحة والعافية. والعافية، كما هنأ معاليه شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.

ومن جهته، أصدر معالي صقر غباش وزير العمل قرارا وزاريا يقضي بموجبه أن يكون الأول والثاني من شوال لعام 1434ه عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك على أن يستأنف الدوام الرسمي في الثالث من شوال لعام 1434هجري.

وبهذه المناسبة رفع معالي وزير العمل إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو حكام الامارات أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

وهنأ معاليه حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.

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