الأول والثاني من شوال عطلة عيد الفطر للقطاع الخاص

أصدر معالي صقر غباش وزير العمل قرارا وزاريا يقضي بموجبه أن يكون الأول والثاني من شوال لعام 1434ه عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك على أن يستأنف الدوام الرسمي في الثالث من شوال لعام 1434هجري.

وبهذه المناسبة رفع معالي وزير العمل إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو حكام الامارات أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

وهنأ معاليه حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد.

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