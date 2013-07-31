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بالفيديو..سقوط مريم حسين على الهواء مباشرة

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بالفيديو..سقوط مريم حسين على الهواء مباشرة بالفيديو..سقوط مريم حسين على الهواء مباشرة

بعد سقوط عدد من النجمات على المسارح، وشعورهنّ بالإحراج أمام جمهورهنّ، بعد تداول الفيديوهات الخاصّة بهنّ، يبدو أنّ الدور أتى على الممثلة مريم حسين، حيث تعرّضت في الأمس للتعثر على الهواء مباشرة، خلال تقديمها برنامجها "الذي تقدّمه، واسمه "كلّ يوم مرّ يوم" على قناة "اليوم".
هذا، وكانت مريم تتلقّى اتصالات من المشاهدين للاشتراك في مسابقة البرنامج ، لكنّها أثناء اختيار أحد المتّصلين رقماً، قامت مريم بأخذ الورقة من داخل الرقم، وحاولت التقدّم قليلاً، إلا أنّها تعثّرت وسقطت بشكل مفاجئ، وصرخت بصوتٍ عالٍ من شدّة المفاجأة، ما اضطر القيمين على البرنامج إلى وقف الحلقة والتوجّه لأخذ محطّة إعلانيّة.
لمعرفة كيف تعثرت مريم حسين، شاهد الفيديو

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سيدتي

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