هروب أحلام أغضب وسائل الإعلام في أمسية "بصمة الخير"

قدم، فايز السعيد وعيضة المنهالي وبلقيس وأحلام، أمس، أوبريت "بصمة الخير" من كلمات الشاعر علي الخوار، وألحان فايز السعيد، مهدى إلى الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم "أم الخير"، حرم الشيخ محمد بن راشد، آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. وذلك في حفل أقيم في فندق أبراج الإمارات بدبي، تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وبحضور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، حمل الحفل عنوان "جائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني 2013"، تحت شعار "هذا ما كان يحبه زايد"، كرمت فيه شخصية وطني الإمارات الذهبية للعمل الإنساني 2013، الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم "أم الخير"، بمناسبة "يوم زايد الإنساني"، المتزامن مع الذكرى التاسعة لرحيل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، كما تم تكريم كوكبة من أصحاب البصمات الإنسانية المميزة في مختلف المجالات.

حضر الحفل حشد كبير من الشخصيات البارزة، ومشاهير من عالم الفن منهم أبطال الأوبريت "أحلام وفايز السعيد و بلقيس وعيضة المنهالي"، ونخبة من المشاهير منهم ديانا كرزون، سعود أبو سلطان،عبد الله بالخير، هدى الخطيب، مروة محمد، نسرين طافش، بدرية أحمد، آلاء شاكر، رؤى الصبان، نيفين ماضي، فرح يوسف، محمد المزروعي، وفاء الخالدي، بسام ترك، رانيا الجوهرة، أميرة الفضل، لجين عمران، خالد الشاعر، وفاء صالح، ود. مجد ناجي، وعلا الفارس.

فوجئ الجميع أن أحلام التي كان من المفترض أن تجلس على طاولة وسط الحضور من الفنانين والشخصيات المعروفة، قبل وبعد الأوبريت مثل بقية النجوم لكنها أصرت أن تعتلي المسرح من الخلف، وبعد غنائها الأوبريت هربت سريعاً رغم محاولة بعض المصورين إيقافها لالتقاط الصور، لكنها أهملت طلبهم ورفضت وكانت تسرع في خطواتها وهي تنظر في الأرض إلى خارج الفندق، ما أثار غضب المصورين والصحافيين رغم أن سفير الألحان فايز السعيد بتواضعه جلس مع الفنانين في القاعة ورحب بكل وسائل الإعلام والمصورين، كذلك بلقيس فقد حرصت على وجودها بعد الأوبريت مع الفنانين، ولبت طلب المصورين في التقاط الصور الخاصة والابتسامة لا تفارقها.