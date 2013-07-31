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بالفيديو – صاروخ بعيد المدى من عبد الله السعيد يزين سداسية الأهلي في سبورت

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بالفيديو – صاروخ بعيد المدى من عبد الله السعيد يزين سداسية الأهلي في سبورت بالفيديو – صاروخ بعيد المدى من عبد الله السعيد يزين سداسية الأهلي في سبورت

خاض الأهلي يوم الأثنين مباراة ودية أمام سبورت أكاديمي استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس في دوري أبطال إفريقيا، انتهت بفوزه 6-1.

وشهدت المباراة هدفا صاروخيا من تسديدة بعيدة المدى من عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأحمر سكنت المقص الأيسر لحارس المنافس الذي اكتفى فقط بمتابعة الكرة.

المباراة أقيمت في إطار استعدادات المارد الأحمر لمواجهة بطل جنوب إفريقيا يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال.

أحرز أهداف الأهلي دومينيك دا سيلفا (هدفين) وعبد الله السعيد (هدفين) ومحمد أبو تريكة وتريزيجيه.

شاهد فيديو سداسية الأهلي بالضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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