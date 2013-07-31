مدرب الإسماعيلي يصر على ضم لاعب الزمالك السابق

طلب محمد وهبة المدير الفني لفريق الإسماعيلي من إدارة ناديه التعاقد مع الثنائي علاء علي لاعب تليفونات بني سويف وفتحي مبروك لاعب إتحاد الشرطة.

وقال وهبة لـFilGoal.com "الفريق فى حاجة للعديد من اللاعبين للموسم المقبل، علاء وعلي ومبروك لديهما رغبة الانضمام لنا ولا يتبقى فقط سوى الاتفاق معهم."

ويصر المدير الفني للدراويش على ضم سبعة لاعبين يرى أنه من الضروري التعاقد معهم.

السباعي هو أحمد دويدار وخالد قمر وصلاح عاشور ورضا العزب لاعبي الشرطة، وعاشور التقي لاعب وادى دجله بجانب فتحى مبروك وعلاء على.

ويؤكد وهبة على أولوية هؤلاء اللاعبين للانضمام إلى الإسماعيلي الموسم المقبل، نظرا لمعرفته بمستواهم خاصة وأنه سبق وأن دربهم.