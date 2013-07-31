الأهلي يواجه أورلاندو عصر الأحد في الجونة

تقرر رسميا خوض الأهلي مباراة أورلاندو بايرتس في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عصر الأحد المقبل على ملعب الجونة.

وتقام المباراة مع بطل جنوب إفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وحاول الأهلي خلال الأيام الماضية التواصل مع عدد من الملاعب في نجع حمادي وأسيوط والدفاع الجوي وبرج العرب لاستضافة اللقاء تفاديا لخوض اللاعبين له وهم صائمين دون جدوى.

ولم يتبقى أمام المارد الأحمر سوى اللعب في الغردقة على ملعب الجونة الذي لا يحتوي على كشافات إضاءة، ليخوض اللقاء في الرابعة والنصف عصرا.

وهو الأمر الذي يثير استياء لاعبي الأهلي، كونهم عانوا من المشاركة أمام الزمالك وهم صائمين.