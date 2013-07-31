طبيب مسالك بولية: يمكن استخراج ورم وزنه 140 جرامًا باستخدام المنظار

يعتبر مرض الاحتباس البولى الذى يصيب كبار السن أو المسنين من أكثر المشاكل التى تواجه كبار السن، خاصة من تخطوا سن الخمسين، ويعرف الاحتباس البولى على أنه هو عدم القدرة على التبول، وذلك بسبب انسداد قناة مجرى البول، ومن أشهر الأسباب للإصابة بذلك تضخم البروستاتا.

يقول الدكتور محمد عبد الله حسين، استشارى جراحة المسالك البولية بمستشفيات القوات المسلحة، إن 50% من كبار السن ممن يعانون من الاحتباس البولى تكون المشكلة موجودة بالبروستاتا، ويشعر المريض فى تلك الحالة بالآلام بالكلية، أو شعور بضعف إفراغ المثانة، وعدم القدرة على التبول بشكل سليم.

ويتم تشخيص المرض من خلال استخدام السونار والأشعة، ويتم بعدها تحديد العلاج، فإذا كان هناك أورام بالبروتساتا، يتم تحديد ما إذا كان يتم إجراء الجراحة، أو استخدام العلاج الدوائى العادى.

وفى بعض الحالات التى تستدعى الجراحة هناك نوعان من الجراحة الأولى باستخدام المنظار، وهى الأفضل، والثانية تكون من خلال الجراحة العادية، ويكون الفيصل هو حجم التورم.

وحسب الكتب العلمية إذا كان الورم أكبر من 100 جرام يجب استخدام الجراحة العادية، أما إذا كانت أقل من 100 جرام، فيمكن استخدام المنظار، ولكن لمستشفيات العسكرية وصلت إلى استئصال ما يقرب من أورام أوزنها من 120 إلى 140 من خلال استخدام المنظار.

ويستطيع المريض الذى أجرى عملية الجراحة باستخدام المنظار من إزالة القسطرة خلال 3 أيام على الأكثر، وممارسة حياته طبيعيا بعدها، أما فى حالة الجراحة، فإن المريض يحتاج لفترة ما بين عشرة أيام إلى أسبوعين، ولكن يتم إزالة القسطرة بعد أسبوع على أقصى تقدير.

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