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تيار المستقبل يتهم حزب الله بعرقلة تأليف الحكومة اللبنانبة الجديدة

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تيار المستقبل يتهم حزب الله بعرقلة تأليف الحكومة اللبنانبة الجديدة تيار المستقبل يتهم حزب الله بعرقلة تأليف الحكومة اللبنانبة الجديدة

اتهم عضو كتلة تيار "المستقبل" فى البرلمان اللبنانى النائب عمار حورى، حزب الله بعرقلة تأليف الجديدة من خلال تمسكه بالمشاركة فيها، ونقل حورى عن الرئيس ميشال سليمان قوله خلال لقائهما أمس إنه لا يمكن الانتظار إلى ما لا نهاية فى موضوع تأليف الحكومة.

ووصف حورى، فى تصريح اليوم، ما يدور بين رئيس مجلس النواب نبيه برى وبين تيار المستقبل بأنه خلاف فى الاجتهاد وليس سجالا، معتبراً أن الدستور اللبنانى هو الفيصل بينهما.

وأكد أن تأليف الحكومة أهم بوابة لمعالجة المشاكل الحالية والتى تعيد الأمور إلى وضعها الطبيعى، داعيا إلى تأليف حكومة تعالج قضايا الناس وتحويل الأمور الخلافية وتحديدا موضوع السلاح إلى طاولة الحوار لمناقشتها.

وأكد تمسك تيار المستقبل برئيس الوزراء المكلف تمام سلام لتأليف الحكومة، نافيا ما أشيع عن عودة زعيم تيار المستقبل سعد الحريرى أو رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة إلى هذا المنصب.

ووصف حورى التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجى بأبغض الحلال لأنه الحل الوحيد المتاح لعدم الوصول إلى شغور فى موقع قيادة الجيش أو قيادة الأركان للمحافظة على الحد الأدنى من الاستقرار الأمنى فى هذه المرحلة.

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مصر 365

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