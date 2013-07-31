سارة سلامة: شكلى يضايقنى لأنه يحصرنى فى أدوار البنت الأجنبية

كتب : هشام أمين منذ 50 دقيقة

نجحت الفنانة الشابة سارة سلامة، ابنة الفنان أحمد سلامة، فى خطف أنظار المشاهدين بعد ظهورها كضيفة شرف فى مسلسل «الكبير أوى» فى دور «ناتاشا» الفتاة الأجنبية التى تعرف عليها «هدرس» من خلال «الفيس بوك». جمالها جعل المعجبين ينشئون صفحات لها على «الفيس بوك» ويضعون صورها مع «الكوميكس» للتعليق على الأحداث السياسية الجارية. تقول سارة: بدأت التمثيل فى الثامنة من عمرى من خلال إعلان مع المخرج أحمد المهدى، ثم شاركت والدى التمثيل لأول مرة فى مسرحية الأطفال «كوكب ميكى» التى حصلت على العديد من الجوائز كأفضل عمل مسرحى للطفل العربى، وحاول والدى أن يساعدنى كثيراً ولكنى لم أكن جاهزة للتمثيل، لذا قررت دراسة التمثيل بعد تخرجى فى معهد الباليه، والتحقت بفرقة مسرح مركز الإبداع الفنى مع المخرج خالد جلال، وسأتخرج بعد شهور مع الدفعة الثالثة، وذلك إلى جانب دراستى فى كلية الإعلام، أما بدايتى الحقيقية على الشاشة الصغيرة فكانت العام الماضى مع مسلسل «الهروب» لكريم عبدالعزيز.

أما عن مشاركتها فى «الكبير أوى» فتقول: كنت مرشحة للمشاركة فى البداية لدور «آشلى» أخت «توماس» صديق «جونى»، ولكنى كنت أصور وقتها دورى فى مسلسل «ربيع الغضب»، بعدها عرضت علىّ المشاركة فى حلقة من المسلسل كضيفة شرف والحمد الله على رد فعل الجمهور بعد هذه الحلقة.

وتضيف: المشاركة فى 4 أعمال فى رمضان جاءت بالصدفة ولكن كل دور مختلف عن الآخر، وخصوصا دور «داليا» فى «موجة حارة» و«نانسى» فى «اسم مؤقت».

وأكدت «سارة» أنها مصرية 100%، قائلة: «والدتى مصرية ودرست الفنون المسرحية ولكنها فضلت الابتعاد عن الأضواء، وأحياناً يضايقنى شكلى الأجنبى لأنه يحصرنى فى نوعية أدوار معينة ولكن فى الفترة المقبلة لن أوافق على تجسيد دور البنت الأجنبية مرة أخرى».