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فوربس: أنجلينا جولي الأعلى أجرا في هوليوود

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فوربس: أنجلينا جولي الأعلى أجرا في هوليوود فوربس: أنجلينا جولي الأعلى أجرا في هوليوود

كتب : رويترز منذ 40 دقيقة

قالت مجلة فوربس إن النجمة أنجلينا جولي هي الأعلى أجرا في هوليوود إذ بلغ دخلها 33 مليون دولار العام الماضي.

وتقدمت بسهولة على جنيفر لورنس الحاصلة على جائزة أوسكار لأفضل ممثلة العام الحالي وصاحبة المركز الثاني بدخل بلغ 26 مليون دولار كما حلت محل صاحبة المركز الأول في قائمة فوربس العام الماضي كريستن ستيوارت التي تراجعت إلى المركز الثالث العام الحالي بدخل بلغ 22 مليون دولار.

كانت أخبار جولي "38 عامًا" تصدرت عناوين الصحف في وقت سابق من العام الحالي عندما كشفت أنها استأصلت الثديين بعد أن علمت بأنها ورثت الجين المتحور "بي.أر.سي.إيه1" الذي يزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان.

وكانت جولي تحتل المركز الثالث في قائمة فوربس للنجمات الأعلى أجرا العام الماضي. وللنجمة الأمريكية ثلاثة أبناء من خطيبها النجم براد بيت كما أن لهما ثلاثة أبناء آخرين بالتبني.

وتراجعت النجمة ساندرا بولوك من المركز الثالث في قائمة فوربس العام الماضي إلى المركز السابع بدخل بلغ 14 مليون دولار في حين جاءت النجمة جوليا روبرتس في المركز العاشر بدخل بلغ 11 مليون دولار بعد أن كانت في المركز السادس العام الماضي.

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ON Sport

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