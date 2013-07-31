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جامعة المنصورة تمنح 114 درجة ماجستير ودكتوراه

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جامعة المنصورة تمنح 114 درجة ماجستير ودكتوراه جامعة المنصورة تمنح 114 درجة ماجستير ودكتوراه

وافق مجلس جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق على تعيين وترقية 25 من أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة ومنح 114 درجة دكتوراه وماجستير بالجامعة وفق قواعد المنح والترقيات.

كما تمت الموافقة على تعيين 11 أستاذا مساعدا من أعضاء هيئة التدريس بوظيفة أستاذ وتعيين 4 مدرسين بوظيفة أستاذ مساعد وتعيين 10 مدرسين مساعدين بوظيفة مدرس، بجانب منح 54 درجة دكتوراه بكليات الطب، طب الأسنان، صيدلة، هندسة، حاسبات ومعلومات، علوم، السياحة والفنادق، العلوم، التربية، الحقوق، التربية الرياضية، الزراعة.
> والموافقة على منح 60 درجة ماجستير بكليات الطب، الطب البيطرى، الهندسة، حاسبات ومعلومات، علوم، تجارة آداب، تربية رياضية وزراعة.

ووافق المجلس على عقد برتوكول تعاون بين كلية الهندسة بجامعة المنصورة وكلية الهندسة بجامعة الدلتا، بجانب تخصيص مبنى كلية الحاسبات والمعلومات القديم مقرا لمركز الخدمة العامة للحضانات التكنولوجية.

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