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عيسوى لـ"اليوم السابع" إنهاء انتداب الإخوان استجابة لرغبة القوى الثورية

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عيسوى لـ"اليوم السابع" إنهاء انتداب الإخوان استجابة لرغبة القوى الثورية عيسوى لـ"اليوم السابع" إنهاء انتداب الإخوان استجابة لرغبة القوى الثورية

أكد المهندس حافظ عيسوى السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ لـ"اليوم السابع" عبر الفيديو، أن القوى الثورية والشعبية طالبوه أمس الأول خلال اجتماع معهم بإنهاء انتداب المنتدبين من جماعة الإخوان المسلمين الذين كان قد انتدبهم المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ السابق للعمل فى الديوان ومجالس المدن والقرى، مشيراً إلى أن المنتدبين كانوا قد تقدموا بطلبات لإنهاء انتدابهم والعودة لعملهم الأصلى.

وأشار عيسوى إلى أن الطرق الثلاثة الرئيسية المعطلة والمتوقفة عن مواصلة العمل بها، وهى طريق كفر الشيخ طنطا امتداد الطريق الدولى وطريق كفر الشيخ وطريق المحلة كفر الشيخ المزدوج وطريق دسوق كفر الشيخ سوف يتم العمل بها عقب مخاطبة الجهات المسئولة عن توقف العمل بها وخاصة طريق طنطا كفر الشيخ والذى توقف من ناحية محافظة الغربية وأنه خاطب السكرتير العام لمحافظة الغربية لاستكمال العمل فى الطريق لإنهائه.

وعن طريق الموت رافد الطريق الدولى "بلطيم كفر الشيخ" ووجود مطبات كثيرة وعدم وجود علامات إرشادية أو إنارة مما سبب موت العشرات وإصابة المئات أكد السكرتير العام أنه سيتم العناية بهذا الطريق من حيث الإنارة ووضع علامات إرشادية على جانبى الطريق وعند المطبات، مضيفاً أن سبب ذلك هو الانفلات الأمنى خلال ثورة 25 يناير وما بعدها وخلال أيام سيتم تنفيذ ذلك حرصاً على سلامة المواطنين.

وأضاف عيسوى أن ميزانية المحافظة بلغت 133 مليون جنيه وتم مناقشة خطة العام الجديد للاستفادة من هذه الميزانية فى الخدمات المتعددة والانتهاء من الطرق والصرف الصحى وغيرهما.

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مصر 365