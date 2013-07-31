23 ألف شكوى يستقبلها الخط الساخن لمياه الشرب خلال 6 أشهر بسوهاج

استقبل الخط الساخن 125 بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2013 فيما يقرب من 23 ألفا و900 شكوى من مختلف مراكز وقرى المحافظة والتى تنوعت ما بين طفح وكسر صرف صحى، وطلب عربية كسح وانقطاع وضعف مياه وكسر بوش حريق وكسر ماسورة مياه وسرقة غطاء بالوعة وتغير فى مواصفات المياه وعدم مرور قارئ أو محصل وطلب سيارة مياه وارتفاع فاتورة صرح بذلك اللواء المهندس محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه بلغ عدد الشكاوى فى قطاع جنوب والذى يضم مراكز البلينا وجرجا ودار السلام 1489 شكوى وبلغ عدد الشكاوى فى قطاع شمال والذى يضم مراكز المراغة وجهينة وطما وطهطا 1878 شكوى، كما بلغ عدد الشكاوى فى قطاع وسط والذى يضم مراكز سوهاج أخميم والمنشاة وساقلتة، بالإضافة إلى مدينة سوهاج 20546 شكوى.

> وأكد اللواء المهندس محمود نافع أن فريق الخط الساخن بالشركة قام بالتنسيق مع فرق الصيانة والشبكات ومراكز خدمة العملاء وقطاع المعامل والجودة، للعمل على حل تلك المشكلات بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.