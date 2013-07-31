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15 ألف جنيه إعانات مالية لمصابى انفجار مديرية الأمن بالدقهلية

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15 ألف جنيه إعانات مالية لمصابى انفجار مديرية الأمن بالدقهلية 15 ألف جنيه إعانات مالية لمصابى انفجار مديرية الأمن بالدقهلية

قرر اللواء أحمد صالح الإدكاوى، وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية والقائم بتسيير أعمال المحافظة، منح 15 ألف جنيه إعانات مالية من صندوق التكافل الاجتماعى بالمحافظة لضحايا ومصابى حادث انفجار مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة
> (5) آلاف جنيه لأسرة المجند الشهيد إبراهيم سليمان سعد سليمان، وكذا (5) آلاف جنيه لأمين الشرطة محمد محمد عبد الحميد مصاب إصابات بالغة وما زال تحت العلاج بالمستشفى، وكذا مبلغ (500) جنيه لعدد 11 مجندا مصابين فى الحادث بإجمالى مبلغ (5) آلاف جنيه.

وأكد "الادكاوى" اهتمام المحافظة بكافة أجهزتها بالمصابين والوقوف بجانبهم حتى مثولهم للشفاء التام، مشيراً إلى أن المحافظة سوف تتصدى لكافة الأعمال الإجرامية التى من شأنها الإضرار بأمن المواطنين، وذلك بالتنسيق التام والمستمر مع مديرية أمن الدقهلية.

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مصر 365