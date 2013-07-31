"إنقاذ السويس": توثيق قيام قيادات الإخوان باستخدامهم الأطفال كدروع بشرية

قال المتحدث الإعلامى باسم جبهة الإنقاذ بالسويس على أمين والقيادى بحزب الوفد، إننا "قمنا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالسويس لقيامهم باستخدام السيدات والأطفال كدروع بشرية خلال المظاهرات"، مطالبا بضرورة إبعاد الأطفال والسيدات عن الشارع، خاصة أن الدين الإسلامى يمنع هذه التصرفات.

وأضاف أمين اليوم الأربعاء- أننا "قمنا بتوثيق كل وقائع استخدام الإخوان المسلمين للأطفال والسيدات كدروع بشرية خلال المظاهرات داخل المحافظة، وبشكل واضح خلال قيام مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى بالاعتداء على قوات الجيش المكلفة بتأمين مبنى محافظة السويس".