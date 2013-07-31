مجلس جامعة المنيا يعتمد عدداً من القرارات ويقبل هدايا لبعض الكليات

وافق مجلس جامعة المنيا فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور محمد أحمد شريف رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات على قبول هدايا بمبلغ 950 ألف جنيه تتمثل فى أجهزة علمية وماكينات تصوير بكليات الطب والآداب والهندسة، ومؤتمر المنيا الدولى الثانى للزراعة والرى، الذى ستنظمه كلية الزراعة فى 25 مارس 2015.

كما اعتمد المجلس عدداً من القرارات المهمة، ومنها: منح درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة لعدد 4 طلاب دور ثانى عن العام الجامعى 2011/2012 وطلاب الدور الثانى بكالوريوس كلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعى 2012/2013، بالإضافة إلى اعتماد نتيجة الدبلوم العام بكلية التربية نظام العام الواحد لعدد 3821 طالباً ناجحاً وعدد 132 دبلوم خاص بجميع التخصصات دور مايو2013 ونتيجة تمهيدى ماجستير سياحة وفنادق بنسبة نجاح 100% ودبلومات كلية العلوم فى الكيمياء وعلوم الحاسب والميكروبيولوجى، وفتح باب القيد للتسجيل بالدراسات العليا يوم 18 أغسطس ولمدة أسبوعين بجميع كليات الجامعة عدا كلية طب الأسنان.

كما وافق المجلس على تعيين أستاذ بكلية دار العلوم و3مدرسين بكليتى الزراعة والفنون الجميلة ومنح اللقب العلمى لدرجة أستاذ لعدد 3 أساتذة مساعدين بكليات السياحة والطب والصيدلة ومنح لقب أستاذ مساعد لعدد 6 مدرسين بكليات الفنون وطب الأسنان والطب والآداب كما وافق المجلس على منح 15 درجة ماجستير لكليات الآداب والعلوم والتربية الرياضية والتربية والهندسة ودار العلوم و13 درجة دكتوراه بكليات الآداب والزراعة والعلوم والرياضية والطب والألسن والتربية وطب الأسنان والهندسة ودار العلوم. بالإضافة وافق على فصل رسوم الإقامة عن رسوم التغذية بالمدن الجامعية لتقليل مصادر الإنفاق فى غير محله كما وافق المجلس على العمل بنظام الباركود بمطاعم المدن الجامعة.