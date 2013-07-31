بالصور.. السكرتير العام لمحافظة القليوبية يفتتح محطة الصرف الصحى

افتتح المهندس محمد طنطاوى سكرتير عام المحافظة والقائم بأعمال محافظ القليوبية صباح اليوم، بحضور المهندس أحمد عصمت السكرتير العام المساعد محطة الصرف الصحى بقرية أسنتيت التى شهدت منذ يومين حادثا مأساويا بعد مصرع عاملين بشركة المقاولون العرب داخل إحدى بيارات المحطة خنقا.

وتقدم المحطة خدمة لأهالى قرى مركز بنها (قرية طحلة - قرية دجوى) وقرى مركز كفر شكر ( قرية أسنيت – قرية البر الشرقى والغربى).

وجاء ذلك بناء على خطة الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بالاتفاق مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية لسرعة إنهاء أعمال الصرف الصحى فى القرى التى تجاوزت نسب التنفيذ بها عن 90% للاستفادة منها وللقضاء على ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية،

> وبالتنسيق بين الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية وشركة المقاولون العرب الشركة المنفذة - وقطاع الكهرباء بالقليوبية وشركة القليوبية لمياه الشرب والصرف الصحى).

وتم البدء فى تشغيل مشروع الصرف الصحى لقرية أسنيت مركز كفر شكر وذلك لخدمة ثلاثين ألف مواطن تقريبا، تزامنا مع بدء تشغيل مشروع الصرف الصحى لقرى طحلة وكفر طحلة ودجوى لخدمة حوالى سبعين ألف مواطن.