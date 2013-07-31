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جبهة إصلاح الإخوان بدمياط تطالب بفض اعتصام رابعة العدوية

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جبهة إصلاح الإخوان بدمياط تطالب بفض اعتصام رابعة العدوية جبهة إصلاح الإخوان بدمياط تطالب بفض اعتصام رابعة العدوية

ناشدت جبهة أطلقت على نفسها جبهة إصلاح جماعة الإخوان المسلمين بدمياط المعتصمين بميدان رابعة العدوية وميدان النهضة بالرحيل ومغادرة الميادين فورا حقنا للدماء، وتفاديا لأى صدام قد ينتج عنه المزيد من الضحايا.

وناشدت الجبهة كل أعضاء الجماعة، عدم الانسياق خلف دعاوى القيادات الفاشلة للجماعة التى أودت بنا إلى فقدان كل مكتسباتنا التى جاهدنا فى سبيلها طوال ثمانين عاما.
> كما تناشد الجبهة العقلاء من أعضاء الجماعة الإسراع بمحاسبة لقيادات الفاشلة وعلى رأسها المرشد العام على ممارستهم الإجرامية وانتهت باستدراج الجيش والشرطة لمواجهة مع المعتصمين العزل للمتاجرة بضحايا الجماعة الأبرياء لكسب التعاطف الشعبى والدولى,
> ودعت الجبهة كل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمصر وقف أى عمل سياسى أو حزبى والعودة مرة أخرى للدعوة والنشاط الخدمى المجتمعى وتعود الجماعة لأحضان أبنائها مرة أخرى.

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