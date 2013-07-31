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تيار “المستقبل” يتهم “حزب الله” بعرقلة تأليف الحكومة اللبنانبة الجديدة

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تيار “المستقبل” يتهم “حزب الله” بعرقلة تأليف الحكومة اللبنانبة الجديدة تيار “المستقبل” يتهم “حزب الله” بعرقلة تأليف الحكومة اللبنانبة الجديدة

اتهم عضو كتلة تيار “المستقبل” في البرلمان اللبناني النائب عمار حوري، حزب الله بعرقلة تأليف الجديدة من خلال تمسكه بالمشاركة فيها.

ونقل حوري عن الرئيس ميشال سليمان قوله خلال لقائهما أمس إنه لا يمكن الانتظار إلى ما لا نهاية في موضوع تأليف الحكومة.

ووصف حوري، في تصريح اليوم، ما يدور بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وبين تيار المستقبل بأنه خلاف في الاجتهاد وليس سجالا، معتبرا أن الدستور اللبناني هو الفيصل بينهما.

وأكد أن تأليف الحكومة أهم بوابة لمعالجة المشاكل الحالية والتي تعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي، داعيا إلى تأليف حكومة تعالج قضايا الناس وتحويل الأمور الخلافية وتحديدا موضوع السلاح إلى طاولة الحوار لمناقشتها.

وأكد تمسك تيار المستقبل برئيس الوزراء المكلف تمام سلام لتأليف الحكومة، نافيا ما أشيع عن عودة زعيم تيار المستقبل سعد الحريري أو رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة إلى هذا المنصب.

ووصف حوري التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي بأبغض الحلال لأنه الحل الوحيد المتاح لعدم الوصول إلى شغور في موقع قيادة الجيش أو قيادة الأركان للمحافظة على الحد الأدنى من الاستقرار الأمني في هذه المرحلة.

 

 

أ ش أ

 

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