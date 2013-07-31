5 شركات طيران تلغي رحلاتها لمصر لإنخفاض أعداد الركاب

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء الغاء 5 شركات طيران لرحلاتها من وإلى مصر لعدم جدوى تشغيلها اقتصاديا، بسبب انخفاض ركابها والتي وصلت في بعض الرحلات إلى 55 بالمائة من عدد مقاعد الطائرات.

كانت سلطات المطار قد تلقت إشارة من 5 شركات طيران بإلغاء رحلاتها إلى جانب إقلاع رحلة للخطوط المغربية رقم 259 فارغة بدون ركاب والشركات الخمس اليمنية رقم 645 من وإلى صنعاء ، ورحلة الشرق الأوسط رقم 309 من وإلى بيروت ، رحلة الخطوط الأردنية رقم 502 من وإلى عمان ورحلة نسمة رقم 180 من وإلى مدينة ينبع بالسعودية، ورحلة السودانية رقم 103 من وإلى الخرطوم.