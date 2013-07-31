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وفاة طفل مختنقًا بمطار القاهرة قبل صعوده لطائرة متجهة للسعودية

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وفاة طفل مختنقًا بمطار القاهرة قبل صعوده لطائرة متجهة للسعودية وفاة طفل مختنقًا بمطار القاهرة قبل صعوده لطائرة متجهة للسعودية

شهدت صالة الترانزيت بمطار القاهرة الدولي في الساعات الاولي من صباح اليوم الاربعاء وفاة طفل مصرى متأثرا بإصابته بحالة إختناق وتوقف عضلة القلب قبل صعوده للطائرة المتجهة إلى مدينة تبوك بالسعودية.

أثناء تصعيد ركاب طائرة ” نسمة ” المتجهة إلى تبوك فوجىء الركاب بصراخ راكبة مصرية حيث راح طفلها ” أحمد . ر ” 5 شهور فى غيبوبة فتم إستدعاء الطبيبة ” شيماء الجرف ” طبيبة الحجر الصحى وقامت بمحاولات لإسعافه حيث يعانى من حالة إختناق وتوقف عضلة القلب إلا أنه توفى وتم تحرير محضر بالوفاة ونقل الجثمان بصحبة والدته للمستشفى بعد إلغاء سفرهما وإنزال حقائبهما من الطائرة التى إستأنفت رحلتها بدونهما.

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