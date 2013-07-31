نيمار: ميسي رمز وشخص عظيم

وصف نيمار دا سيلفا، لاعب برشلونة الجديد زميله ليونيل ميسي بالشخص العظيم، مؤكدا أن يشعر بسعادة بالغة للتواجد بجواره.

وقال نيمار في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية "ميسي شخص عظيم، أنه رمز بالنسبة لي، وأشعر بسعادة للتواجد بجانبه."



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وأضاف "الحديث عن ميسي سهل للغاية، وكل ما أفكر فيه هو العمل معه من أجل مساعدة الفرق على تحقيق الفوز."

وعن اللقاء الودي الذي من المنتظر أن يجمع برشلونة بسانتوس فريق نيمار القديم أكمل اللاعب " سيكون أمرا غريبا بالنسبة لي، ولكنني سأقدم أفضل ما لدي من اجل برشلونة".



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وتأتي مواجهة سانتوس ضمن استعدادات بطل الليجا للموسم الجديد، حيث خاض قبلها برشلونة ثلاث مباريات خسر الأولى من بايرن ميونخ الألماني 0-2 وسحق فاليرينجا النرويجي بسباعية نظيفة، قبل التعادل مع ليخيا جدانسك البولندي 2-2.