سرقة المجوهرات تتكرر في مدينة كان

بعد أن صُدمنا بخبر سرقة المجوهرات خلال أيام مهرجان كان السينمائي ها هي الحادثة تتكرر في المدينة نفسها مرة أخرى بمسروقات أثمن بكثير.

أعلنت السلطات في المدينة عن سطو مسلّح شهده معرض المجوهرات الثمينة بفندق كارلتون نهار يوم الأحد وقد غادر اللص بعد أن ملأ حقيبته بالمجوهرات المرصعة بالماس ومختلف الأحجار الكريمة من زاوية شركة Leviev .

بلغت قيمة المجوهرات المسروقة 136 مليون دولار مما يجعلها أكبر حادثة سرقة تشهدها فرنسا وفق ما ذكرت وكالة رويترز.