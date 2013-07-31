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أسوأ إطلالات النجمات في يوليو

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أسوأ إطلالات النجمات في يوليو أسوأ إطلالات النجمات في يوليو

غالباً ما يطغى البريق والأناقة على إطلالات النجمات ولكن هذا لا يعني أنها دائمًا كذلك فقد شاهدنا هفوات كثير خلال هذا الشهر من نجمات هوليوود والنجمات العرب كذلك.
من أبرز تلك الهفوات وأسوئها كانت إطلالة النجمة غادة عبد الرازق في برنامج "أنا والعسل". يظهر لنا من تسريحة شعرها أنها أرادت محاكاة ستايل القرون الوسطى ولكنها فشلت في ذلك فشلاً ذريعًا.
وقد حصلت النجمة أمل العوضي على مكانة بارزة في هذه القائمة بإطلالاتها المزعجة التي لا تتلاءم غالباً مع برنامج مسابقات يعرض في شهر رمضان المبارك. ولابد من ذكر زميلتها حليمة بولند التي اعتمدت نفس الستايل المبالغ فيه.
على الرغم من أنّ معظم النجمات يستعنّ بأخصائيين وخبراء ليتحضرن للظهور على الشاشة ولكن لا يبدو أنّ هذا الشيء سيمنعهنّ من الوقوع في أخطاء كالتي نشاهدها في الصور أعلاه.

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سيدتي