Jennifer Aniston تلمح إلى تعاستها مع Brad Pitt

كشفت الممثلة الأمريكية Jennifer Aniston عن النصيحة التي كانت ستقدّمها لنفسها في الثلاثينات من عمرها، بإعلانها أنّها سوف تطلب من نفسها التوجه إلى العلاج النفسي.

وعادت الممثلة Jennifer إلى الوراء، عندما كانت متزوّجة من الممثل العالميّ Brad Pitt، وذلك خلال مقابلة لها مع الممثلة الكوميديّة Jason Sudeikis. واعترفت Jennifer بأنّ الذهاب إلى الطبيب النفسيّ كان سينظّف جميع الليالي المليئة بالتفاهات، وينظّف جميع السموم والضوضاء؛ وكان الطبيب سيعلّمك فهم ذاتك، بالإضافة إلى تثقيف نفسك. وتابعت النجمة البالغة من العمر 44 عاماً: "يمكنك إعادة كلّ شيء، وخاصّة إذا كنت غير سعيدة، فالسعادة خيار".

يُشار إلى أنّ Jennifer Aniston كانت بعمر الـ 36، عندما انفصلت عن Brad Pitt، الذي علاقة جديدة مع Angelina Jolie.