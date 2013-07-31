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Sharon Stone الخمسينيّة تخطف الأنظار من Seyfried العشرينيّة

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Sharon Stone الخمسينيّة تخطف الأنظار من Seyfried العشرينيّة Sharon Stone الخمسينيّة تخطف الأنظار من Seyfried العشرينيّة

حضرت النجمة الأمريكيّة Sharon Stone العرض الأوّل لفليمها "Lovelace"، وقد بدت متألقة وفي قمّة شبابها ونضارتها، رغم بلوغها الخامسة والخمسين من عمرها.
وقد تحدّت Stone سنوات العمر، وأعطت درساً للأجيال الشابة في كيفيّة الاحتفاظ بالشباب الدائم، حيث خطفت الأنظار من بطلة فيلم "Lovelace" الممثلة الشقراء Amanda Seyfried.
Sharon Stone بدت خلابة بثوب أبيض اللون، أبرز قوامها الرشيق، بينما ارتدت Amanda Seyfried ثوباً، يأتي كالتنورة المموّجة، أخفى جمال جسدها.
وكانت Stone منذ أيّام تحدّثت عن تقدّمها في العمر، وقالت: ""نصبح نأكل الوجبات الصحيّة بدل الوجبات السريعة. نفهم الحياة وأنفسنا والآخرين بشكل أعمق، ونصبح أكثر سخاء وحزماً". ورفضت أن تقوم بعمليّات تجميل لإزالة التجاعيد، رغم أنّ هناك الكثير من الأطباء الذين طلبوا منها ذلك، لكن حين نظرت إلى صورها، قالت: "ما الذي سيقومون بشدّه؟".

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سيدتي