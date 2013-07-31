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أمل العوضي: "أبو الملايين" عوّضني مليون مرة عن "بيت أبونا"

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أمل العوضي: "أبو الملايين" عوّضني مليون مرة عن "بيت أبونا" أمل العوضي: "أبو الملايين" عوّضني مليون مرة عن "بيت أبونا"

أكّدت النجمة أمل العوضي لـ "سيدتي نت"، بعد المؤتمر الصحافيّ الذي عقدته للحديث عن الإعلان التجاريّ الذي صوّرته أخيراً، "أنّ هذه المرّة الثانية التي تفطر فيها خارج المنزل، بعد أن كانت الأولى تلبية لدعوة إحدى الفضائيّات خارج الكويت".
وأشارت العوضي إلى أنّها تفضّل تناول وجبة الإفطار في المنزل، مع أفراد أسرتها، مضيفة أنّها لا تقوم بحمية أو ريجيم خلال شهر رمضان، بل تعشق "اللقيمات والقطايف بخاصّة مع القشطة".
وعن تقييمها لأعمال شهر رمضان، خصوصاً بعد تأجيل عرض مسلسل "هوامير الصحراء"، تقول: "ربّ ضارّة نافعة، إذ أبلغت منتج مسلسل هوامير الصحراء بضرورة الانتهاء مبكراً من تصوير المسلسل لارتباطي في دبي بتصوير مسلسل أبو الملايين، خاصّة أنّ التصوير كان مفترضاً أن يتمّ بين ثلاثة دول، وهي السعوديّة والكويت والإمارات".
واستدركت بالقول:
"عام 2013، يُعتبر جميلاً بالنسبة لي، بخاصّة بعد النجاح الكبير لمسلسل أبو الملايين على مستوى الوطن العربي، واحتلّ المركز الأول في المتابعة. ولله الحمد، عوّضت "مليون مرة" غيابي واعتذاري عن مسلسل "البيت بيت أبونا" للنجمتين القديرتين حياة الفهد وسعاد عبدالله".
واعترفت العوضي بعدم متابعة مسلسلها "مطلّقات صغيرات" في الكويت، رغم المتابعة الكبيرة له واكتساحه في والإمارات، بخاصّة على مستوى صغار السنّ والشباب المراهقين، نظراً إلى أنّه يطرح قضيّة حسّاسة، تُعاني منها كلّ أسرة تقريباً، وهي الطلاق؛ وذلك بسبب الانتشار الواسع لقناة دبي التي عرضته حصريّاً.
وتابعت: "بالإضافة إلى برنامج المسابقات "أمولة 2 ـ بلاك أند وايت" على شاشتي "فنون" و"الوطن غناوي" ومتابعته الكبيرة في الخليج والوطن العربي. وللأمانة، إذا كنت في شهر رمضان قد نجحت، فالفضل لله، ولجمهوري الغالي، وللفنّان القدير عبدالحسين عبدالرضا، الذي تعلّمت منه الكثير في مسلسل "أبو الملايين". ولأوّل مرّة، أعلنها لمجلة وموقع "سيدتي نت"، أنّه كان وراء تواجدي في برنامج "بلاك أند وايت"، ولن أنسى له ذلك أبداً. وليس غريباً عليه إطلاقاً، فهو كان وسيبقى داعماً للفنّانين والمواهب الشابّة".
وختمت قائلة: "خلال عيد الفطر السعيد، سأقدّم لأوّل مرّة في الكويت مسرحية أطفال بعنوان "القراصنة"، مع الأخوين محمد وبدر الشعيبي وريم ارحمة. ورغم أنّني أفضل البقاء مع أسرتي خلال العيد، بيد أنّ المسرحيّة ضخمة إنتاجيّاً، وبها مؤثرات جميلة، ستبهر المشاهدين بإذن الله" .

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سيدتي

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