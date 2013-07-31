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سيرين عبد النور الأعلى أجراً بألفي دولار عن الحلقة

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سيرين عبد النور الأعلى أجراً بألفي دولار عن الحلقة سيرين عبد النور الأعلى أجراً بألفي دولار عن الحلقة

بعد النجاح الكبير الذي حقّقته الأعمال اللبنانيّة العربيّة المشتركة، ارتفعت بورصة أجور النجوم والنجمات في لبنان بشكل لافت، حيث أفادت مصادر خاصّة لموقع "سيدتي.نت" أنّ الممثلة سيرين عبد النور رفعت أجرها، بعد النجاح الكبير الذي حقّقه مسلسل "روبي"، وأصبحت تُعتبر اليوم الممثلة الأعلى أجراً في لبنان، وهي تتقاضي 2000 دولار عن الحلقة الدراميّة الواحدة في مسلسل "لعبة الموت". وتأتي الممثلتان نادين الراسي وكارمن لبس، في المرتبة الثانية لكن بفارق 500 دولار، حيث تتقاضى كلّ منهما مبلغ 1500 دولار عن الحلقة الواحدة لقاء مشاركتهما في مسلسل "سنعود بعد قليل". أمّا بالنسبة إلى النّجوم الرجال، فيُعتبر النجم يوسف الخال هو الممثل الأعلى أجراً في لبنان، ويتقاضى 2000 دولار عن الحلقة الواحدة في مسلسل "جذور"، يليه مباشرة النجم يورغو شلهوب الذي تقاضى 1500 دولار عن الحلقة الواحدة في آخر أعماله "عندما يبكي التراب".

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سيدتي