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بعد عداوة أعوام Shahrukh يدعو Salman khan إلى الإفطار في دبي

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بعد عداوة أعوام Shahrukh يدعو Salman khan إلى الإفطار في دبي بعد عداوة أعوام Shahrukh يدعو Salman khan إلى الإفطار في دبي

قرّر الممثل الهنديّ Shahrukh Khan الاحتفال بولادة ابنته "إبرام"، وبقرب صدور فيلمه Chennai Express ، بإفطار جماعيّ يدعو إليه عائلته وأصدقاءه المقرّبين منه، وذلك في منزله في إمارة دبي.
واللافت في الأمر أنّ Shahrukh Khan أرسل دعوة خاصّة إلى النجم Salman Khan لكي يُشاركه الإفطار والاحتفال، بالرّغم أنّ صلحتهما تمّت منذ وقت قريب، بعد عداوة أعوام.
يُذكر أنّ النجمين Shahrukh Khan وSalman Khan أنهيا خلافهما الذي دام خمس سنوات، بعد أن حضنا بعضهما خلال إفطار "بابا صدّيقي".

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