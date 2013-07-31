دراسة: أمراض القلب المتهم الرئيسى وراء الوفيات فى الهند

كشفت دراسة طبية حديثة النقاب عن أن أمراض القلب تعد المتهم الرئيسى وراء الوفيات فى الهند ليصبح المتهم الأول وراء زيادة الوفيات.

ووفقاً لدراسة أجريت مؤخراً للمجلس الهندى للأبحاث الطبية هناك تنجم نحو 25% من الوفيات خاصة فى المرحلة العمرية ما بين 25- 69 عاماً عن الإصابة بأمراض القلب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تمثل فيه الوفيات الناجمة عن أمراض القلب نحو 19% من إجمالى الوفيات فى الهند.

كما وجدت الدراسة، أن أمراض القلب تعد السبب الرئيسى وراء الوفيات بين الرجال والسيدات فى الهند فى الذى يصل فيه تعدادها إلى أكثر من 1,2 مليار نسمة تشكل وفيات القلب نحو 60% من إجمالى حالات الوفيات بينهم.

ووفقاً "لمنظمة الصحة العالمية" فإن اضطرابات القلب ستكون مسئولة عن وفاة ما يقرب من 20 مليون شخص بحلول عام 2015، حيث تنتشر بشكل استثنائى فى شبة القارة الهندية.

تحدث جميع النوبات القلبية بين الفئات العمرية التى تقل أعمارهم عن الخمسين عاماً، وتشكل الإصابة بنسبة 25% لمن هم تحت الأربعين عاما.

وتشير التقديرات إلى أن الهند ستشهد إصابة أكثر من 1,6 مليون شخص بالسكتة الدماغية سنويا بحلول عام 2015، وهو ما سيؤدى إلى معاناة ثلثهم من إعاقات.