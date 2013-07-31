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الانخفاض المفاجئ لهرمون الذكورة وعلاقته بالموت المفاجئ

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الانخفاض المفاجئ لهرمون الذكورة وعلاقته بالموت المفاجئ الانخفاض المفاجئ لهرمون الذكورة وعلاقته بالموت المفاجئ

حذرت دراسة طبية من أن الانخفاض المفاجئ لهرمون التستيرون "الذكورة" قد يتسبب فى فرص الإصابة بالشلل الرعاش والموت المفاجئ.

وشدد الباحثون على أن تذبذب وانخفاض مستوى هذا الهرمون الحيوى يعد من أهم العقبات المعرقلة لإيجاد إستراتيجية علاجية متقدمة للشلل الرعاش، حيث لا يوجد حتى الآن نموذج حيوانى موثوق فيه لهذا المرض.

وعلى الرغم من استخدام علماء السموم المختلفة وعدد من النهج الوراثية المعقدة لمرض ونموذج الشلل الرعاش لدى الفئران، حيث وجد أن الانخفاض المفاجئ فى مستويات هرمون "التستيرون" الذكورة يعمل على فرع مخاطر الإصابة بالشلل الرعاش والموت المفاجئ بين عدد من فئران التجارب.

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مصر 365