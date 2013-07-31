دراسة: 19 مليون طفل يعانون من ضعف البصر

أوضحت دراسة علمية حديثة أن هناك ما يقرب من 19 مليون طفل حول العالم يعانون من ضعف البصر، ومن بينهم 12 مليون طفل ضعفت أبصارهم بسبب أخطاء انكسارية.

وبينت الدراسة التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية أن هناك 1.4 مليون من الأطفال يعانون من العمى التام، وسيعيشون مكفوفى البصر طيلة حياتهم.

وتتسم وظيفة البصر، حسب التصنيف الدولى للأمراض، بأربعة مستويات هى الرؤية الطبيعية وضعف البصر المعتدل، ضعف البصر الوخيم، العمى.

ويدخل ضعف البصر المعتدل وضعف البصر الوخيم، ضمن مصطلح ضعف الرؤية، ويشكل ضعف الرؤية والعمى جميع حالات ضعف البصر.

ومن أهم أسباب ضعف البصر على الصعيد العالمى الأخطاء الانكسارية غير المصححة والكاتاراكت، والزرق.

ويبلغ 65% من مجموع المصابين بضعف البصر تقريباً 50 سنة من العمر أو أكثر، ولو أن تلك الفئة العمرية لا تمثّل إلا 20% من سكان العالم.

وتتزايد أعداد الأشخاص المعرضين لضعف البصر المرتبط بالعمر، مع زيادة عدد المسنين فى كثير من البلدان.

وقد شهدت حالات ضعف البصر، إجمالاً، انخفاضاً منذ مطلع القرن الماضى، وذلك على الرغم من تشيّخ السكان على الصعيد العالمى.

وقد حدث ذلك الانخفاض، أساساً، نتيجة تراجع عدد حالات ضعف البصر الناجمة عن الأمراض المعدية، بفضل ما اتُخذ من إجراءات صحية عمومية متضافرة.

ولتقليل حدة الاصابة بضعف البصر يجب إنشاء الحكومات لبرامج وطنية تسعى إلى الوقاية من ضعف البصر ومكافحته؛ وإدراج خدمات رعاية العين، بشكل متزايد، فى نظم الرعاية الصحية الأولية والثانوية، مع التركيز على توفير الخدمات المتاحة والميسورة التكلفة والعالية الجودة.