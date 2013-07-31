اجعلي من حمامك السَّاخن حمّاماً عطريّاً

تفضِّل السيِّدات دوماً تدليل أنفسهنَّ بحمّام ساخن، بعد يوم طويلٍ، للشُّعور بالرَّاحة والاسترخاء. ولكن هل فكّرتِ يوماً بالفوائد التجميليَّة للحمّام السَّاخن؟

يمكنكِ الاستفادة من فوائد الحمّام التجميليَّة العديدة، عن طريق خطوات بسيطة، تتمّ إضافتها إلى حمّامك السَّاخن، وهي:

1ـ ضعي القليل من عطرك المفضَّل في ماء الحمّام؛ حتى تشعري بمزيد من الانتعاش، وحتى تبقى رائحتك عطرة طوال اليوم.

2ـ إذا أردتِ الحصول على جلد نظيف، أضيفي فنجاناً من قشور القمح، فقشور القمح لها مفعول قويّ في تبييض البشرة.

3ـ يمكنكِ إضافة القليل من الزُّيوت العطريَّة لإكساب الماء رائحة معطَّرة ولترطيب البشرة أيضاً، فالزُّيوت العطريَّة مناسبة لترطيب الجلد الجافّ.

4ـ كما يمكنكِ فرك مناطق جسمك الدَّاكنة بنصف ليمونة، فالليمون يُساعد في تفتيح مناطق الجسم الدَّاكنة.

5ـ ولتحصلي على مقشِّر طبيعيّ للجسم، قومي بتدليك جسمك قبل الحمّام بزيت الزَّيتون أو زيت اللوز، واستلقي في ماء المغطس السَّاخن لمدَّة ربع ساعة، ثمَّ افركي جسمك بليفة ناعمة.

6ـ إذا كنتِ تعانين من الالتهابات، قومي بإضافة فنجان من خلِّ التُّفاح إلى ماء المغطس؛ حتّى تتخلَّصي من الجراثيم.