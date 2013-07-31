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حزب كردي يتهم تركيا بتزويد جبهة النصرة بالسلاح

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حزب كردي يتهم تركيا بتزويد جبهة النصرة بالسلاح حزب كردي يتهم تركيا بتزويد جبهة النصرة بالسلاح

 زعم بيان صادر من حزب السلام والديمقراطية الكردي أن تركيا زودت جبهة النصرة ذات الصلة بتنظيم القاعدة في سوريا بالأسلحة، مؤكدا أن سيارة محملة بالأسلحة والذخيرة تحركت من تركيا إلى بلدة تل عبيد السورية لتسليمها إلى مقاتلي جبهة النصرة خلال الفترة التي اشتد بها القتال بين الجبهة الراديكالية ومقاتلي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري.

ونقلت صحيفة (ميلليت) اليوم الأربعاء عن البيان أن 70 قائدا من ألوية ووحدات عسكرية مختلفة تابعة للجيش السوري الحر اجتمعوا في محافظة غازي عنتب الأسبوع الماضي ، مضيفا أن الأكراد من أكثر الشعوب المستعدة للبحث عن الحرية والديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد البيان الصادر على أهمية زيارة الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري صالح مسلم إلى تركيا ولقائه بكبار مسئولي وزارة الخارجية وجهاز المخابرات التركي باسطنبول.

وأشار البيان إلى أهمية استمرار الحوار بين الطرفين لصالح الشعبين التركي والسوري .. مطالبا بفتح المعابرالحدودية فورا لنقل المساعدات الإنسانية والطبية للمتضررين والمصابين في الاشتباكات الدموية بين جبهة النصرة والاتحاد الديمقراطي.

أ ش أ

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