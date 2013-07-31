جامعة المنيا تعقد المؤتمر الدولي الثاني للزراعة والري

وافق مجلس جامعة المنيا في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور محمد أحمد شريف رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات علي قبول إهداءات بمبلغ 950 ألف جنيها أجهزة علمية وماكينات تصوير بكليات الطب والآداب والهندسة.

ووافق المجلس علي عقد مؤتمر المنيا الدولي الثاني للزراعة والري الذي ستنظمه كلية الزراعة في 25 مارس 2015.

> كما وافق المجلس علي منح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لعدد 4 طلاب دور ثاني عن العام الجامعي 2011/2012 وطلاب الدور الثاني بكالوريوس كلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 201/2013..

> ووافق المجلس علي اعتماد نتيجة الدبلوم العام بكلية التربية نظام العام والواحد لعدد 3821 طالباً ناجعاً وعدد 132 دبلوم خاص بجميع التخصصات دور مايو2013 ونتيجة تمهيدي ماجستير سياحة وفنادق بنسبة نجاح 100% ودبلومات كلية العلوم في الكيمياء وعلوم الحاسب والميكروبيولوجي.

> كما وافق المجلس عن فتح بابا القيد للتسجيل بالدراسات العليا يوم 18 أغسطس ولمدة أسبوعين بجميع كليات الجامعة عدا كلية طب الأسنان.

> ووافق المجلس علي تعيين أستاذ بكلية دار العلوم و3مدرسين بكليتي الزراعة والفنون الجميلة ومنح اللقب العلمي لدرجة أستاذ لعدد 3 أساتذة مساعدين بكليات السياحة والطب والصيدلة ومنح لقب أستاذ مساعد لعدد 6 مدرسين بكليات الفنون وطب الأسنان والطب والآداب كما وافق المجلس علي منح 15 درجة ماجستير لكليات الآداب والعلوم والتربية الرياضية والتربية والهندسة ودار العلوم و13 درجة دكتوراه بكليات الآداب والزراعة والعلوم والرياضية والطب والألسن والتربية وطب الأسنان والهندسة ودار العلوم.

> كما وافق علي فصل رسوم الإقامة عن رسوم التغذية بالمدن الجامعية لتقليل مصادر الإنفاق في غير محله كما وافق المجلس علي العمل بنظام الباركود بمطاعم المدن الجامعة.