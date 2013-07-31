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طرح أول صورتين من فيلم كريستيان بيل وبرادلي كوبر الجديد American Hustle

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طرح أول صورتين من فيلم كريستيان بيل وبرادلي كوبر الجديد American Hustle طرح أول صورتين من فيلم كريستيان بيل وبرادلي كوبر الجديد American Hustle

كتب : عمرو عز الدين الأربعاء 31-07-2013 08:07

طرحت شركة "كولومبيا" للإنتاج والتوزيع السينمائي، أول صورتين من الفيلم المنتظر للنجمين كريستيان بيل وبرادلي كوبر American Hustle، والذي تشارك فيه النجمة جينيفر لورانس والنجمة إيمي آدمز.

ويؤدي كل من بيل وكوبر في الفيلم دوري رجال تحقيقات فيدرالية يحاولان إسقاط مجموعة من المسؤولين البارزين الذين تتعلق بهم قضايا فساد، بينما تلعب النجمة جينيفر لورانس دور زوجة كريستيان بيل، أما إيمي آدمز فتلعب دور عشيقته.

الفيلم من إخراج دافيد أو راسل، الذي أخرج فيلم Silver Linings Playbook، للنجم برادلي كوبر وجينيفر لورانس، حيث فازت بأوسكار أحسن ممثلة في دور رئيسي عام 2013، ومن المتوقع عرض الفيلم الجديد في الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل، في موسم احتفالات رأس السنة في الولايات المتحدة الأمريكية.

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