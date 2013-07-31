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"يونيفرسال" تطرح المقدمة الإعلانية الثانية لفيلم "واشنطن" و"وولبرج" 2Guns

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"يونيفرسال" تطرح المقدمة الإعلانية الثانية لفيلم "واشنطن" و"وولبرج" 2Guns "يونيفرسال" تطرح المقدمة الإعلانية الثانية لفيلم "واشنطن" و"وولبرج" 2Guns

كتب : عمرو عز الدين الأربعاء 31-07-2013 08:56

أطلقت شركة "يونيفرسال" للإنتاج السينمائي بهوليوود، الإعلان الدعائي الثاني، لفيلم النجم الأسمر الكبير دينزل واشطن 2Guns، والذي يتقاسم البطولة فيه مع النجم مارك وولبرج.

يلعب دينزل واشنطن في هذا الفيلم دور ضابط شرطة في إدارة مكافحة المخدرات، بينما مارك وولبرج هو عميل متخف تابع للمخابرات البحرية الأمريكية.

الفيلم بلغت ميزانيته 74 مليون دولار، ومن المقرر عرضه في دور العرض الأمريكية في الثاني من أغسطس المقبل، ويشارك في البطولة كل من حيمس مارسدين وبولا باتون والنجم إدوارد جيمس أولموس، ومن إخراج بالتازار كورماكور.

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