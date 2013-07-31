أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة الأسبق: التعيين في القضاء بالكفاءة وليس المحسوبية -
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية -
مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
بسبب التحليل.. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالزمالك -
عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة -
«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟ -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العاهل المغربى يعفو عن 48 سجينا أسبانيا بالبلاد بمناسبة ذكرى عيد العرش

Google+ Print
العاهل المغربى يعفو عن 48 سجينا أسبانيا بالبلاد بمناسبة ذكرى عيد العرش العاهل المغربى يعفو عن 48 سجينا أسبانيا بالبلاد بمناسبة ذكرى عيد العرش

أعلن الناطق الرسمى باسم القصر الملكى المغربى، أن الملك محمد السادس، ونزولا عند رغبة العاهل الأسبانى الملك خوان كارلوس الأول، أصدر أمره بإطلاق سراح مجموعة من السجناء الأسبان، وذلك بمناسبة ذكرى عيد العرش.

وأضاف الناطق أنه خلال الزيارة التى قام بها مؤخرا الملك خوان كارلوس الأول للمملكة المغربية، ألتمس من الملك محمد السادس أن يصدر عفوه الكريم على ثمان وأربعين من السجناء الأسبان المحكوم عليهم من طرف المحاكم المغربية، ونزولا عند رغبة العاهل الأسبانى أصدر الملك محمد السادس أمره بإطلاق سراح هذه المجموعة من السجناء الأسبان، بمناسبة عيد العرش المجيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365