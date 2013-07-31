العاهل المغربى يعفو عن 48 سجينا أسبانيا بالبلاد بمناسبة ذكرى عيد العرش

أعلن الناطق الرسمى باسم القصر الملكى المغربى، أن الملك محمد السادس، ونزولا عند رغبة العاهل الأسبانى الملك خوان كارلوس الأول، أصدر أمره بإطلاق سراح مجموعة من السجناء الأسبان، وذلك بمناسبة ذكرى عيد العرش.

وأضاف الناطق أنه خلال الزيارة التى قام بها مؤخرا الملك خوان كارلوس الأول للمملكة المغربية، ألتمس من الملك محمد السادس أن يصدر عفوه الكريم على ثمان وأربعين من السجناء الأسبان المحكوم عليهم من طرف المحاكم المغربية، ونزولا عند رغبة العاهل الأسبانى أصدر الملك محمد السادس أمره بإطلاق سراح هذه المجموعة من السجناء الأسبان، بمناسبة عيد العرش المجيد.