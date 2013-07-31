البشير يتوجه إلى طهران السبت المقبل

يتوجه الرئيس السودانى عمر البشير يوم السبت المقبل إلى العاصمة الإيرانية طهران فى زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، يشهد خلالها مراسم حفل تنصيب الرئيس الإيرانى حسن روحانى، المقرر أن يتم فى الرابع من أغسطس المقبل.

وذكرت صحيفة "الرأى العام" السودانية صباح اليوم الأربعاء، أنه سيرافق البشير خلال الزيارة وفد يضم مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى محمد عطا المولى، ووزير الخارجية على كرتى.

وأضافت الصحيفة، أن الرئيس عمر البشير سيجرى خلال الزيارة مباحثات مع القيادة الإيرانية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.