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مقتل 9 فى هجمات على مسجد سنى وآخر شيعى بالعراق

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مقتل 9 فى هجمات على مسجد سنى وآخر شيعى بالعراق مقتل 9 فى هجمات على مسجد سنى وآخر شيعى بالعراق

قال مسئولون عراقيون، إن تفجيرات استهدفت مسجدا شيعيا وآخرا سنيا فى بغداد، وأسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل.

وأفاد مسئولون بالشرطة بأن انتحاريا فجر نفسه وسط مصلين شيعة أثناء مغادرتهم مسجد أسد الله بحى الحسينية الواقع عند مشارف العاصمة مساء الثلاثاء، وقتل سبعة أشخاص وأصيب أحد عشر آخرين فى هذا الهجوم.

وفي غرب بغداد، وقع تفجير ليل الثلاثاء قرب أحد المساجد السنية، ما أسفر عن مقتل اثنين من المصلين.

وأكد مسئولون بالمستشفيات حصيلة القتلى فى الهجوميين، وتحدث جميع المسئولين شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم التحدث إلى وسائل الإعلام، وتصاعد العنف فى العراق، خاصة منذ بداية شهر رمضان.

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مصر 365