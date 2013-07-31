أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة الأسبق: التعيين في القضاء بالكفاءة وليس المحسوبية -
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية -
مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
بسبب التحليل.. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالزمالك -
عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة -
«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟ -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

انفجار عبوة عند مرور الدرك بالقرب من تونس ولا خسائر

Google+ Print
انفجار عبوة عند مرور الدرك بالقرب من تونس ولا خسائر انفجار عبوة عند مرور الدرك بالقرب من تونس ولا خسائر

أعلنت السلطات التونسية أن عبوة يدوية الصنع تم تفجيرها عن بعد عند مرور آلية للحرس الوطنى مساء الثلاثاء بالقرب من المحمدية على بعد نحو ثلاثين كيلومترا جنوب العاصمة بدون أن تسفر عن إضرار أو ضحايا.

وقال رئيس الحرس الوطنى فى المحمدية محمد الجوهرى لإذاعة "شمس اف ام" أن "قنبلة يدوية الصنع تستهدف دورية على الطريق رقم 3 التى تربط بين تونس وزغوان انفجرت حوالى الساعة 00,45 من الأربعاء (23,45 تغ)".

وأضاف أن "هذه المنطقة معروفة بدوريات الحرس الوطنى التى تعمل 24 ساعة، والذين وضعوا القنبلة يعرفون ذلك. عندما اقتربت دورية الحرس قاموا بتفجير العبوة"، وأكد أنه "لم تسجل إضرار أو خسائر".

واستهدفت هجمات نسبت إلى إسلاميين مسلحين عدة مرات القوات التونسية منذ الثورة فى 2011.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365