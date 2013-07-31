انفجار عبوة عند مرور الدرك بالقرب من تونس ولا خسائر

أعلنت السلطات التونسية أن عبوة يدوية الصنع تم تفجيرها عن بعد عند مرور آلية للحرس الوطنى مساء الثلاثاء بالقرب من المحمدية على بعد نحو ثلاثين كيلومترا جنوب العاصمة بدون أن تسفر عن إضرار أو ضحايا.

وقال رئيس الحرس الوطنى فى المحمدية محمد الجوهرى لإذاعة "شمس اف ام" أن "قنبلة يدوية الصنع تستهدف دورية على الطريق رقم 3 التى تربط بين تونس وزغوان انفجرت حوالى الساعة 00,45 من الأربعاء (23,45 تغ)".

وأضاف أن "هذه المنطقة معروفة بدوريات الحرس الوطنى التى تعمل 24 ساعة، والذين وضعوا القنبلة يعرفون ذلك. عندما اقتربت دورية الحرس قاموا بتفجير العبوة"، وأكد أنه "لم تسجل إضرار أو خسائر".

واستهدفت هجمات نسبت إلى إسلاميين مسلحين عدة مرات القوات التونسية منذ الثورة فى 2011.