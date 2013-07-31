نيمار: أحتاج لبعض الوقت للتأقلم مع برشلونة

يحتاج البرازيلي نيمار المزيد من الوقت للتأقلم مع برشلونة من أجل تقديم أفضل مستوى له، وفقا لما يؤكده اللاعب نفسه.

وظهر لاعب سانتوس السابق مع البلوجرانا للمرة الأولى في مباراة ودية أمام ليخيا جدانسك البولندي والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وقال نيمار لوسائل الإعلام الإسبانية الإسبانية "حققت حلما كان يراودني، ولكني أرى انني مازلت في حاجة لبعض الوقت حتى أتأقلم وأقدم أفضل مستوى."

وشارك نيمار لما يقرب من 15 دقيقة في اللقاء الودي الذي أتى ضمن استعدادات برشلونة للموسم الجديد.

نيمار انتقل إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، في صفقة كلفت خزينة بطل الدوري الإسباني ما يقرب من 57 مليون يورو.