أخبار عاجلة

رئيس مجلس الدولة الأسبق: التعيين في القضاء بالكفاءة وليس المحسوبية -
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية -
مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
بسبب التحليل.. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالزمالك -
عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة -
«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟ -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء الصربي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة -
7 تصريحات X 24 ساعة -
مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نيمار: أحتاج لبعض الوقت للتأقلم مع برشلونة

Google+ Print
نيمار: أحتاج لبعض الوقت للتأقلم مع برشلونة نيمار: أحتاج لبعض الوقت للتأقلم مع برشلونة

يحتاج البرازيلي نيمار المزيد من الوقت للتأقلم مع برشلونة من أجل تقديم أفضل مستوى له، وفقا لما يؤكده اللاعب نفسه.

وظهر لاعب سانتوس السابق مع البلوجرانا للمرة الأولى في مباراة ودية أمام ليخيا جدانسك البولندي والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وقال نيمار لوسائل الإعلام الإسبانية الإسبانية "حققت حلما كان يراودني، ولكني أرى انني مازلت في حاجة لبعض الوقت حتى أتأقلم وأقدم أفضل مستوى."

وشارك نيمار لما يقرب من 15 دقيقة في اللقاء الودي الذي أتى ضمن استعدادات برشلونة للموسم الجديد.

نيمار انتقل إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، في صفقة كلفت خزينة بطل الدوري الإسباني ما يقرب من 57 مليون يورو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع