فخامة كلاسيكية في قصر Johnny Depp المنيف

Johnny Depp ممثل أمريكيّ شهير، يعرف بحبّه أداء الأدوار الغريبة، وقد نال جوائز عدّة، نظراً إلى تفوّقه في عالمي السينما والتلفزيون.

موقع "سيدتي نت" يجول في داخل قصره الذي يقع في منطقة "نافشيلد"، في ولاية "تينيسي"، والذي اشتراه مؤخّراً مقابل مبلغ يقدّر بـ 17 مليون دولار أمريكيّ، علماً أنّه يمتلك 4 منازل في "لوس أنجلوس".

يتألّف هذا القصر من 19 غرفة،ويمتاز بالأثاث الكلاسيكيّ الفرنسيّ الذي يسكن دواخله، فضلاً عن السجّاد الشرقيّ الثمين. وللفخامة عنوان بارز في هذا القصر الذي يحظى بمساحة فسيحة توازي 6000 متر مربّع، تزيّنه ثريّات الكريستالالضّخمة التي تتدلّى من أسقف الغرف.

وقد خصّصالمالكغرفة للسينما للاستمتاع بمشاهدة الأفلام الأحبّ إلى قلبه، بواسطة 3 شاشات كبيرة الحجم، في جوّ مريح، وهو مستلقٍ على أريكة ضخمة مكسوّة بالجلد، تحمل عدداً من الوسائد.

وتُزيّن الممرّات أعمدةٌ ضخمة بيضاء وكراسٍ خشبيّة بسيطة وسجّادة شرقيّة قديمة تتكىء على أرضيّة من الرخام، بالإضافة إلى النباتات الخضراء التي تُضفي جمالاً طبيعيّاً على المكان.

وتغلب الألوان الفاتحة على الصّالون الذي يمتاز بأرضيّة خشب، تغطيها سجّادة عجميّة يغلب الأحمر عليها، وتتكئ عليها كراسٍ متعددة الألوان والأشكال قسّمت إلى مجموعات للفصل بين جلسات عدّة. وتمتدّ النوافذ من الأرض إلى السّقف، تغطّيها ستائر كلاسيكيّة بنيّة وبيج. ولم تغب التحف الفخمة واللوحات الضخمة التي علقت على الجدران، عن المكان.

وقد خصّص المالك جلسة عائليّة مريحة، تتوسّطها طاولة بسيطة ذات سطح رخام، تلتفّ حولها أريكتان ومقعد باللونين الرّماديّ والبيج. ولتفادي البرد، لا تغيب المدفأة التي تُضفي جمالاً دافئاً على المكان.

وبالنسبة إلى غرفة المعيشة، فإنّها تتألّف من أريكة ومقاعد من اللون البنيّ الفاتح. وترتكز على السجّادة الحمراء الكبيرة طاولة ذات سطح زجاجيّ، وضعت عليها مزهريّة، وتتدلّى من السّقف ثريا كلاسيكيّة قديمة لتنير المكان بواسطة الشّموع المُضاءة.

كما يسيطر الخشب على غرفة مكتب المالك، ويفترش الموكيت أرضيّتها. ويدخل الخشب الصّلب المزيّن بالنقوش المحفورة عليه طاولة المكتب، وتحملالجدران مكتبة خشبيّة، وتشيع اللوحات والتحف جماليّة.

وتستقبل غرفة الطعام 9 أشخاص على طاولتها الخشب المزيّنة بالشمعدانات، فيما تبرز لوحة كبيرة على الحائط، وإلى جانبها زوج من الشمعدانات.

ويزنّر القصر حديقة خضراء كبيرة، وضع فيها المالك كراسي وطاولة للاستمتاع بالاسترخاء.ويحجز حوض السباحة مكانته فيها.