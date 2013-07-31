حمدان بن محمد يعتمد الهيكل التنظيمي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرار رقم 24 لسنة 2013 باعتماد الهيكل التنظيمي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

واعتمد سمو ولي عهد دبي قرار المجلس التنفيذي رقم 23 لسنة 2013 والخاص بتنظيم اللوحات الإرشادية التكميلية على الطرق وهي اللوحات الخاصة بإرشاد الجمهور إلى المواقع الثقافية والسياحية والتجارية والخدمية في دبي والفعاليات والمعارض وغيرها من المواقع المهمة .

ويهدف القرار إلى ضمان إرشاد الجمهور إلى تلك الأماكن الحيوية بصورة واضحة وتأكيد الحفاظ على المظهر العام للمدينة والسلامة العامة عبر تنظيم آلية وضع اللوحات المذكورة ضمن حرم الطريق.

وحظر القرار تثبيت أية لوحات إرشادية تكميلية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مؤسسة المرور والطرق التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي كما يحظر وضع اللوحات في غير المواقع المحددة من قبل المؤسسة في حين حدد القرار شروط منح تصاريح هذه النوعية من اللوحات الإرشادية سواء الدائمة أو المؤقتة ومنها كتابة النص باللغة العربية مع جواز استخدام لغة أجنبية إضافية وتفادي حجب المباني الدينية أو التاريخية وكذلك المرافق العامة إضافة إلى ضمان عدم عرقلة حركة المرور أو المشاة.

ويتوجب على الجهات كافة المشمولة بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وما جاء فيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به في حين يجوز لرئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

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