23 الف شكوى علي الخط الساخن بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

استقبل الخط الساخن 125 بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج خلال الفترة من يناير الى يونيو 2013 فيما يقرب من 23 الف و900 شكوى من مختلف مراكز وقرى المحافظة.

والتى تنوعت ما بين طفح وكسر صرف صحى وطلب عربية كسح وانقطاع وضعف مياه وكسر بوش حريق وكسر ماسورة مياه وسرقة غطاء بالوعة وتغير فى مواصفات المياه وعدم مرور قارئ او محصل وطلب سيارة مياه وارتفاع فاتورة.

صرح بذلك المهندس محمود نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف انه بلغ عدد الشكاوى فى قطاع جنوب والذى يضم مراكز البلينا وجرجا ودار السلام 1489 شكوى وبلغ عدد الشكاوى فى قطاع شمال والذى يضم مراكز المراغة وجهينة وطما وطهطا 1878 شكوى.

كما بلغ عدد الشكاوى فى قطاع وسط والذى يضم مراكز سوهاج اخميم والمنشاة وساقلتة بالاضافة الى مدينة سوهاج 20546 شكوى.

> وأكد المهندس محمود نافع ان فريق الخط الساخن بالشركة قام بالتنسيق مع فرق الصيانة والشبكات ومراكز خدمة العملاء وقطاع المعامل والجودة للعمل على حل تلك المشكلات بهدف تقديم افضل الخدمات للمواطنين.